Météo Algérie : alerte fortes vagues sur 6 wilayas ce 9 aout

Pour ce mardi 9 aout 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), vents de sable de niveau 1. Les deux wilayas concernées par cette vigilance sont Adrar et In Salah.

Selon une alerte météorologique, des orages sont attendus localement, avec des quantités allant de 15 mm à 25 mm, de 15 heures jusqu’à 21 heures.

Des pluies sont prévues sur les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saïda, Naama, El Bayadh, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

L’ONM a également mis en garde dans une alerte maritime contre des vents violents à des vitesses supérieures à 50 km/h. Et la hauteur des vagues atteint trois mètres, à partir de midi aujourd’hui et jusqu’à minuit.

Les rafales de vent concerneront les côtes de Beni Saf, Ghazaouet, Oran, Arzew, Mostaganem, Tenes et Bouharoun.

Sur les régions Nord, pour ce mardi 9 aout 2022, le ciel sera généralement dégagé.

Concernant les régions Sahariennes, de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili on notera un ciel partiellement voilé, du sud-ouest vers le nord Sahara. Sur les autres régions ciel dégagé à partiellement voilé.

Les températures pour ce mardi 9 août

Pour ce mardi 9 aout 2022, le mercure affichera des températures assez élevées. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 36 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 32 et 41 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 37 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.