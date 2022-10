Météo Algérie : alerte canicule sur 9 wilayas ce 19 octobre

Presque un mois après la fin de la saison d’été, la canicule fait son retour durant cette saison automnale, et une hausse des températures marque cette journée du mercredi 19 octobre, avec des températures moyennes au-dessus de la normale de saison.

En effet, l’Office national de météorologie (ONM) a annoncé la persistance de la chaleur sur les régions côtières et intérieures de l’ouest. Et a donc annoncé un bulletin météo spécial (BMS), canicule de niveau 1 pour 9 wilayas du pays. Ces wilayas concernées par cette alerte canicule sont : Sidi Bel Abbés, Relizane, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Tlemcen, Ain Defla, Mascara et Oran.

Pour le ciel, Météo Algérie prévoit un temps dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions du pays, pour ce mercredi 19 octobre.

Les températures pour ce mercredi 19 octobre

Pour ce mercredi 19 octobre 2022, Météo Algérie annonce un mercure à la hausse. Et les températures prévues pour cette même journée seront comprises entre 27 et 35 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 25 et 38 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 29 à 38 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.