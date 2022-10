Météo Algérie : alerte canicule sur 8 wilayas ce 28 octobre

La saison estivale semble jouer les prolongations cette année. Alors que le mois de novembre approche à grands pas, la canicule persiste encore dans différentes régions du pays. Pour ce vendredi 28 octobre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a placé en vigilance huit (8) wilayas, mettant en garde contre les températures caniculaires qui y persisteront.

Dans une alerte à la vigilance de niveau 1, Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de : Blida, Alger, Sidi Bel Abbès, Relizane, Chlef, Tlemcen, Ain Defla et Mascara. Dans son alerte, l’ONM a mis en garde contre la canicule qui persistera au niveau de ces wilayas ce vendredi 28 octobre, avec des températures pouvant atteindre les 38 degrés Celsius sous l’ombre.

Pour rappel, les mêmes services avaient placé neuf (9) wilayas en vigilance jaune contre la canicule hier. En effet, il s’agissait des wilayas de : Relizane, Alger, Chlef, Mostaganem, Aïn-témouchent, Tlemcen, Boumerdès, Mascara et Oran.

Quelles sont les prévisions météorologiques pour ce vendredi 28 octobre ?

Concernant son bulletin météorologique pour ce vendredi, Météo Algérie a prévu un temps relativement chaud sur les régions côtières et intérieures, notamment celles de l’ouest et du centre. Mais aussi, un temps stable et un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions du pays.

En outre, les services de l’ONM ont indiqué que les températures maximales attendues aujourd’hui oscilleront entre 26 et 31 °C sur les régions côtières, entre 24 et 34 °C sur les régions intérieures et entre 26 et 35 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 25 °C à Tebessa et à Naama, 26 °C à Sétif, 27 °C à Tipaza et à Tenes, 28 °C à Jijel, à Saida et à Béchar. Ainsi que 29 °C à Béjaia et à Médéa, 31 °C à Tlemcen et à Biskra. Et enfin 34 °C à In Salah.