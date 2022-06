Météo Algérie : alerte canicule sur 5 wilayas du sud ce 29 juin

Avec l’approche du mois de juillet, la canicule persiste sur plusieurs wilayas du pays. Pour ce mercredi 29 juin ; les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis une alerte météorologique mettant en garde contre les températures caniculaires qui affecteront cinq wilayas du Sud ; mais aussi des averses de pluies orageuses sur les les wilayas de l’Est.

Dans son bulletin météorologique de ce mercredi 29 juin ; les services de l’ONM ont indiqué qu’un ciel généralement dégagé marquera les régions Ouest du pays ; tandis qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions Centre et Est.

Concernant les régions Sahariennes ; Météo Algérie a fait savoir que le ciel sera partiellement voilé avec développement de foyers orageux de l’extrême Sud vers le Hoggar et le Sahara central ; et sera dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

L’ONM a émis une alerte météorologique de niveau 2, plaçant en vigilance orange les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In Salah, Timimoun et Ouargla. D’après les services de Météo Algérie, ces wilayas connaîtront des températures caniculaires atteignant les 48 et 49 °C ; notant que la validité de cette alerte est en cours ce mercredi 29 juin.

Par ailleurs, Météo Algérie a placé en vigilance jaune plusieurs wilayas de l’Est et du Sud ; mettant en garde contre des averses de pluies orageuses. En effet, il s’agit des wilayas de : Tamanrasset, In Salah, Djelfa, M’Sila, Batna, Tebessa, Bordj Bou Arreridj, Setif, Mila, Constantine, Guelma, Béjaia, Jijel, Souk Ahras, Oum El Bouaghi et Skikda.

Selon les services de l’ONM ; les quantités de pluies atteindront les 20 mm localement et la validité de cette alerte s’étend à compter de 15h00 jusqu’à 21h00 aujourd’hui.

Météo Algérie : quelles températures pour ce 29 juin ?

Par rapport aux températures maximales pour ce mercredi 29 juin ; l’ONM a prévu des températures qui oscilleront entre 26 et 32 degrés Celsius sur les régions côtières ; avec 30 °C à Alger, 34 °C à Skikda ; 25 °C à Tlemcen et 29 °C à Jijel.

Les températures varieront entre 32 et 43 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays ; avec 37 °C à Bouira, 33 °C à Relizane et à Guelma et 36 °C à Batna.

Les régions sahariennes connaîtront des températures caniculaires qui oscilleront entre 39 et 49 degrés Celsius ; avec 48 °C à Adrar, 46 °C à Timimoun et 47 °C à Touggourt.