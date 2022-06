Météo Algérie : alerte canicule sur 5 wilayas du sud ce 25 juin

Après un vendredi pluvieux au nord du pays, le soleil fait son retour.

Pour ce samedi 25 juin 2022, l‘Office National de Météorologie a émis un bulletin météo spécial canicule pour 5 wilayas du sud du pays. Les wilayas concernées par cette alerte sont : Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Meniaa et Adrar

A l’ouest du pays, le ciel sera dégagé.

Concernant les wilayas centre et est du pays, on notera des passages nuageux par endroits, et un temps assez nuageux pour les wilayas intéreieures.

Enfin, pour les régions du sud le temps sera clair, avec un ciel voilé du coté de la wilaya de Djanet.

Les températures pour ce samedi 25 juin

Pour ce samedi 25 juin 2022, le mercure affichera des températures moins chaudes que les jours précédents. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 25 et 32 degrés sur les zones côtières; entre 26 et 42 degrés dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 39 à 47 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.