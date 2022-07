Météo Algérie : alerte canicule sur 3 wilayas ce 30 juillet

La canicule persiste encore, en effet depuis maintenant presque une semaine, les températures affichent des records. Pour ce samedi 30 juillet 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a alerté concernant des températures caniculaires qui toucheront les wilayas de Chlef, Aid Defla et Relizane.

L’ONM a aussi mis en garde contre de violents orages avec des quantités allant jusqu’à 15 mm, à partir de midi aujourd’hui et se poursuivant jusqu’à minuit. Les wilayas concernées par cette alerte sont Ain Gezzam et Bordj Badji Mokhtar.

La même source a également mis en garde contre des vents violents à des vitesses dépassant les 50 Km par heure et des vagues jusqu’à 3 mètres de hauteur, à partir de midi aujourd’hui et se poursuivant jusqu’à l’aube de demain dimanche.

Elle a ajouté que les côtes concernées sont Dellys, Alger, Bouharoun, Tenes, Mostaganem, Arzew, Oran , Beni Saf, El Ghazaouet et Marsa Ben M’hidi.

Pour ce qui est du ciel, on notera un temps dégagé à l’est et centre nord. Alors que l’ouest aura droit à un ciel nuageux.

Pour le sud, le ciel sera dégagé à voilé dans certaines wilayas de l’extrême sud.

Les températures pour ce samedi 30 juillet

Pour ce samedi 30 juillet 2022, le mercure affichera des températures caniculaires. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 40 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 35 et 43 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 38 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.