Météo Algérie : alerte canicule sur 14 wilayas ce 22 octobre

Même si nous sommes en pleine saison automnale, la chaleur persiste depuis quelques jours sur les régions nord du pays. En effet, Météo Algérie avait annoncé la persistance de la vague de chaleur jusqu’au lundi prochain avec des températures au-dessus des moyennes de saison en particulier pour les régions côtières et intérieures du pays.

Ce samedi 22 octobre sera marqué par des températures élevées. L’Office national de météorologie (ONM) a lancé un bulletin météo spécial (BMS) canicule pour 14 wilayas, avec un mercure pouvant atteindre les 38 degrés Celsius à l’ombre.

Les wilayas concernées par ce BMS sont : Alger, Tipaza, Relizane, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Tlemcen, Boumerdes, Blida, Oran, Mascara, Skikda, Annaba et El Taref.

De plus, dans son bulletin météorologique de ce samedi, Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur tout le territoire national. Après un début de saison nuageux et pluvieux, voilà que le beau temps marque son retours sur toutes les régions du pays.

Quelles seront les températures pour ce samedi 22 octobre ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues aujourd’hui, oscilleront entre 25 et 38 °C sur les régions côtières, entre 25 et 37 °C sur les régions intérieures du pays et entre 26 et 36 °C sur les régions Sahariennes.