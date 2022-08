Météo Algérie : alerte canicule sur 12 wilayas à partir de demain

Bien que la pluie ait annoncé son retour, la chaleur persiste dans différentes régions du pays. Ce vendredi 12 août, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) mettant en garde contre la canicule qui affectera douze (12) wilayas du Centre et de l’Ouest du pays à compter de demain.

Dans son premier BMS, Météo Algérie a placé en vigilance orange de niveau 2 les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Mascara, Relizane, Chlef et Ain Défla. D’après la même source, ces wilayas connaîtront des températures qui oscilleront entre 44 et 46 °C. Et ce, à compter de demain, samedi 13 août, jusqu’au dimanche 14 août.

De plus, l’ONM a émis une autre alerte à la vigilance de niveau 2 et de couleur orange contre la canicule au niveau des wilayas de Mostaganem, Ain Témouchent, Oran, Tipaza, Alger et Boumerdes. Ces dernières feront face à des températures comprises entre 40 et 42 °C, du samedi 13 août, jusqu’au dimanche 14 août.

Alerte canicule : quels sont les bons gestes à adopter ?

Les fortes chaleurs peuvent présenter un risque important sur la santé, notamment celle des personnes les plus vulnérables. En plus de la déshydratation, ces risques peuvent se traduire par des maux de tête, des nausées, des crampes musculaires ou des coups de chaleurs.

Lors d’une période de chaleur intense, il est fortement recommandé de rester au frais et de s’hydrater régulièrement sans attendre d’avoir soif. Il faut toutefois noter qu’il faut boire de l’eau et éviter toutes les boissons sucrées.

Il est également recommandé de se mouiller le corps et de prendre des douches froides pour se rafraichir. Concernant les tenues vestimentaires, il est préférable de porter des vêtements légers et amples, de couleurs claires. Tout en privilégiant le coton et en évitant les tissus synthétiques.

Météo Algérie : les prévisions pour ce vendredi 12 août

Pour rappel, dans son bulletin météorologique de ce vendredi 12 août, Météo Algérie a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Et un ciel partiellement voilé sur les régions Sahariennes, de l’extrême sud vers le Hoggar et le long de la frontière algéro-malienne.

Concernant les températures maximales prévues aujourd’hui, l’ONM a indiqué qu’elles oscilleront entre 29 et 40 degrés Celsius sur les régions côtières, entre 32 et 41 degrés Celsius sur les régions intérieures. Et entre 37 et 47 degrés Celsius sur les régions Sahariennes.

Par ailleurs, sur sa carte interactive, Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de Naama, El Bayadh, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Mettant en garde contre des averses de pluies orageuses qui s’y abattront ce vendredi.