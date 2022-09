Météo Algérie : alerte canicule, orage et vent de sable ce 14 septembre

Pour ce mercredi 14 septembre 2022, l‘Office National de Météorologie (ONM) annonce que la canicule persistera pour la journée d’aujourd’hui sur les régions côtières et intérieures du pays. Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma ont été placées en vigilance orange

L’ONM a aussi émis un deux bulletins météo d’alerte. Le premier bulletin météo spécial (BMS) orage concernera les wilayas de Souk Ahras, Oum el Bouaghi et Constantine.

Le second BMS vent de sable concernera 4 wilayas : Laghouat, Béchar, Naama et El Bayadh.

Le temps pour ce mercredi, pour ce qui est des régions Ouest et Centre, le ciel sera souvent voilé, parfois pré-orageux.

Concernant les régions Est, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé, devenant souvent voilé l’après-midi avec une tendance orageuse.

Enfin, pour les régions Sahariennes, sur l’extrême-sud, on notera des formations cumuliformes avec des développements orageux isolés.

Mais aussi un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Les températures pour ce mercredi 14 septembre

Pour ce mercredi 14 septembre 2022, le mercure affichera des températures caniculaires sur certaines régions côtières et intérieures du pays. Les maximales prévues pour cette journée seront entre 28 et 42 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 32 et 41 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 35 à 45 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.