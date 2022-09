Météo Algérie: alerte canicule et pluies orageuses pour ce 13 septembre

Pour ce mardi 13 septembre 2022, le temps sera encore chaud sur les régions du centre et de l’est que ce soit pour les régions côtières ou est.

La canicule va persister, selon les prévisions de l’Office National de Météorologie (ONM) sur plusieurs wilayas : Chlef. Tipaza, Ain Defla, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Annaba, Skikda, El Tarf et Guelma.

Une alerte pluies orageuses aussi été émise par L’ONM pour ce mardi. Les wilayas concernées par cette alerte sont : Relizane, Souk Ahras, Oum el Bouaghi, Batna, Khenchla, Tebessa.

Il est à noter aussi que de forts vents aussi seront au rendez-vous ce mardi à Tenes, Bouharoun et Azzefoune.

Pour les régions Ouest du pays, le ciel sera souvent voilé et parfois pré-orageux.

Concernant les régions Centre et Est, sur les régions côtières et proches côtières on notera un ciel dégagé à partiellement voilé.

Enfin, pour les régions Sahariennes, le ciel sera souvent voilé sur le nord Sahara, les oasis et le Sahara oriental.

Les températures pour ce mardi 13 septembre

Ce mardi 13 septembre 2022, le mercure affichera des températures assez chaudes sur les régions côtières et intérieures du pays. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 30 et 43 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 33 et 44 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 36 à 44 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.