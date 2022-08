Météo Algérie : alerte canicule et pluies orageuses ce 31 aout

La canicule va persister encore sur de nombreuses régions du nord du pays. Pour ce mercredi 31 août 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) canicule, les wilayas concernées par cette alerte sont : El Tarf, Jijel Skikda, Béjaia et Annaba.

Un autre BMS a été émis par l’Office National de Météorologie de niveau 1 pour des pluies orageuses, valable de 15h à minuit. Les wilayas concernées sont : Laghouat, M’sila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Djelfa, Khenchela, Biskra, Sétif Bordj Bou Arréridj et Oueld Djelal.

Pour le ciel, les régions nord, auront droit à un ciel souvent voilé.

Concernant les régions Sahariennes, on notera un ciel souvent voilé sur l’extrême sud, le long de la frontière algéro-malienne et le Sahara central, et dégagé à partiellement voilé Sur les autres régions.

Des températures caniculaires pour ce mercredi 31 août

Pour ce mercredi 31 aout 2022, le mercure affichera des températures caniculaires sur plusieurs régions nord du pays. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 30 et 40 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 32 et 40 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 36 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.