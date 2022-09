Météo Algérie : alerte canicule et pluies orageuses ce 11 septembre

Pour ce dimanche 11 septembre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) pour des pluies orageuses sur une dizaine de wilayas, qui sont les suivantes : Laghouat, Djelfa, Tiaret, Naama, El Bayadh, M’Sila, Batna, Oum el Bouaghi, Khenchla et Tebessa.

L’ONM avait aussi mis en garde contre le retour de la canicule à partir d’aujourd’hui. En effet, les régions côtières et intérieures du pays connaîtront des températures caniculaires dès ce dimanche, cette alerte est valable pour 3 jours.

Pour le ciel, au nord du pays il sera de dégagé à voilé dans certaines wilayas de l’ouest.

Pour les régions saharienne, on notera un ciel dégagé à couvert dans certaines wilayas.

Les températures pour ce dimanche 11 septembre

Pour ce dimanche 11 septembre 2022, le mercure affichera des températures qui repartent à la hausse sur les régions côtières et intérieures du pays. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 40 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 34 et 43 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 35 à 45 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.