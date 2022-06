Météo Algérie : alerte canicule dans 5 wilayas ce 13 juin

Après un weekend marqué par quelques averses dans certaines régions d’Algérie ; place ce lundi 13 juin à la chaleur, mais aussi à une alerte canicule dans plusieurs wilayas du pays.

En effet, l’Office national de météorologie (météo Algérie) vient de lancer une alerte canicule de niveau orange touchant cinq wilayas de l’Ouest d’Algérie.

Il s’agit de : Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Chlef et Ain Defla. Sur ces dernières, les températures vont varier aujourd’hui entre 43°C et 46°C. Selon la même source, la validité de l’alerte durera jusqu’à demain mardi.

Quel temps fera-t-il sur les autres régions ce 13 juin ?

Outre la canicule à l’ouest, dans les régions du littoral, l’office de la météorologie a annoncé ce lundi un ciel complètement dégagé à l’Est, mais aussi à l’Ouest du pays.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe : un ciel bien dégagé et ensoleillé à l’Est, de Djelfa et Bouira à Tébessa et Souk Ahras, et un temps printanier à l’ouest, de Laghouat à Naama.

Au grand Sahara, les wilayas de l’Ouest connaîtront un ciel partiellement couvert, à l’instar d’Beni Abbès, Bordj Badji Mokhtar et Béchar, tandis qu’à l’Est, un beau ciel sera au rendez vous.

D’un autre côté, les températures varient entre 27 et 46 degrés sur le littoral, entre 30 et 40 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 37 et 45 degrés au grand sud.