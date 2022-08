Météo Algérie: alerte canicule au nord-ouest et orage au sud ce 10 aout

Pour ce mercredi 10 août 2022, l’Office National de Météorologie a émis deux bulletins météo spéciaux (BMS).

Le premier BMS est de niveau jaune orage et concernera 3 wilayas du sud, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset.

Le second bulletin météo spécial, quant à lui est aussi de niveau jaune canicule. Les wilayas concernées par ce BMS canicule sont : Relizane, Chlef, Mostaganem et Ain Defla. Il est aussi à noter que les températures seront élevées en général pour les régions intérieures ouest.

Pour le ciel, les régions du Nord auront droit à un temps dégagé à partiellement voilé.

Concernant les régions Sahariennes, de la frontière Algéro-malienne et de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili, le ciel sera souvent voilé. En revanche sur les autres régions le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Quelles seront les températures pour ce mercredi 10 août ?

Pour ce mercredi 10 août 2022, le mercure affichera des températures caniculaires sur certaines régions intérieures de l’ouest. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 30 et 38 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 33 et 44 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 37 à 45 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.