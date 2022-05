Météo Algérie : alerte canicule au nord du pays ce samedi 21 mai

Aujourd’hui, samedi 21 mai 2022, l’Office National de Météorologie (ONM), a mis en garde contre une hausse importante des températures, pouvant atteindre les 43 degrés Celsius.

Les wilayas concernées par cette alerte canicule sont : Sidi Bel Abbes, Mostaganem, Chlef, Ain Defla, Relizane et Mascara.

En meme temps l’ONM avertit dans une autre alerte que des vents forts continueront de souffler à des vitesses pouvant atteindre 50 km par heure.

Des vagues qui atteindront 3 mètres de hauteur, durant cette journée de samedi, côtes concernées sont : Marsa Ben M’hidi, El Ghazaouet, Beni Saf, Oran, Arzew, Mostaganem et Ténès.

Concernant l’est et le centre du pays, le ciel sera ensoleillé avec quelques nuages bas sur certaines wilayas.

Pour la région Oranie, donc à l’ouest du pays, le temps sera en général dégagé, on notera tout de même des passages nuageux assez épais sur Tlemcen.

Enfin, pour le sud du pays, le ciel restera dégagé sur la plupart des wilayas, sauf sur Béchar, Beni Abbes, Tindouf et In Guezzem ou le ciel sera assez voilé, pour ce samedi 21 mai.

Les températures pour ce samedi 14 mai

Concernant le mercure pour ce samedi 14 mai au nord du pays, selon l’ONM les températures oscilleront entre 29 et 38 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 28 et 35 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 30 et 47 degrés Celsius.