Météo Algérie : alerte canicule au nord du pays ce mardi 14 juin

Ce mois de juin a été marqué par des températures chaudes et des épisodes caniculaires. Ce mardi 14 juin 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) canicule, d’une validité de 48 heures (mardi 14 et mercredi 15 juin). Les wilayas concernées sont : Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaia, Sidi bel abbes, Mascara, Relizane, Chlef et Ain defla.

Pour les régions Nord du pays, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Concernant les régions Sahariennes, sur le nord de Béchar et de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili le ciel sera partiellement voilé. On notera aussi le développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi, pouvant engendrer quelques pluies par endroits.

Sur les autres régions sud le ciel sera généralement dégagé.

Des températures caniculaires pour ce mardi 14 juin

Pour ce mardi 14 juin 2022, le mercure affichera des températures caniculaires au nord du pays. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 33 et 40 degrés sur les zones côtières; entre 35 et 45 degrés dans les régions intérieures de pays ; pour finir de 36 à 45 degrés dans les wilayas de sud, précise encore le même source.