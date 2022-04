Météo Algérie : alerte canicule au nord du pays ce 11 avril

Pour les régions Sahariennes, le ciel sera partiellement voilé sur le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental et généralement dégagé sur les autres régions sahariennes.

Températures pour ce lundi 11 avril

Pour ce qui est du mercure, depuis jeudi 7 avril les températures ont connu une légère hausse. Pour ce lundi 11 avril une alerte canicule a été émise par l’Office National de Météorologie. Au nord du pays les températures oscilleront entre 21 et 35 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur du pays afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 22 et 34 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 26 et 43 degrés Celsius.