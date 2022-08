Météo Algérie : alerte canicule à l’ouest et centre du pays ce 13 aout

La canicule va faire son retour ce samedi 13 aout, et se poursuivra sur 48 heures. En effet selon , un bulletin météo spécial (BMS) émis par l’Office National de Météorologie, plusieurs régions du centre et de l’ouest du pays, connaitront des températures caniculaires ce samedi et dimanche, pouvant atteindre les 46 degrés Celsius.

Plusieurs wilayas du centre seront touchées par ce BMS, notamment Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger et Boumerdès, placées sous vigilance orange. Le températures atteindront les 42 degrés.

Pour ce qui est des wilayas Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Mascara, Relizane, Chlef et Ain-Defla, touchées par cette vague de chaleur, elles sont aussi placées sous vigilance orange canicule. Il est à noter que les températures vont y osciller entre 44 et 46 degrés.

Une autre alerte a été émise par l’ONM ce samedi 13 aout, pour des pluies orageuses qui vont affecter les wilayas de : Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Naama, El Bayadh, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Pour ce samedi 13 aout, Météo Algérie a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays.

Concernant les régions du Sud, l’ONM a indiqué qu’un ciel partiellement voilé couvrira les régions de l’extrême sud vers le Hoggar et le long de la frontière Algéro-malienne. Mais aussi un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des autres régions.

Les températures pour ce samedi 13 août

Pour ce samedi 13 août 2022, une nouvelle vague de chaleur va toucher plusieurs régions du pays. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 30 et 42 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 34 et 46 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 36 à 47 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.