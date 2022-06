Météo Algérie : alerte canicule à l’Ouest du pays ce 17 juin

L’été commence à se sentir en Algérie avec des températures caniculaires. Pour ce vendredi 17 juin ; l’Office National de la Météorologie (ONM) a mis en garde contre des températures caniculaires qui vont persister à l’Ouest du pays.

Dans son bulletin météorologique de ce vendredi 17 juin ; l’ONM a fait savoir que le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur les régions Ouest du pays ; et généralement dégagé sur les régions du Centre-Est. Concernant les régions Saharienne ; Météo Algérie a prévu un ciel partiellement voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et généralement dégagé sur les autres régions.

Les services de l’ONM ont émis deux alertes météorologiques, de couleur orange et de niveau 2, mettant en garde contre la canicule. La première alerte à la vigilance concerne les wilayas de Mostaganem,Oran et Ain Témouchent et prévoit des températures comprises entre 40°C et 42°C ; et ce à compter de ce vendredi jusqu’à demain, samedi 18 juin.

La deuxième alerte à la vigilance de Météo Algérie prévoit des températures allant de 43°C à 45°C sur les wilayas de Relizane, Chlef et Ain Defla. Cette alerte est en cours jusqu’au samedi 18 juin.

Il convient de noter que sur sa carte interactive ; l’ONM a placé en vigilance jaune les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar ; mettant en garde contre des pluies orageuses.

Météo Algérie : quelles températures pour ce 17 juin ?

Pour ce qui est des températures maximales prévues ce vendredi 17 juin ; l’ONM a indiqué que les températures maximales oscilleront entre 30 et 38 degrés Celsius sur les régions côtières ; avec 30 °C à Jijel et Annaba ; 32 °C à Béjaia ; 33 °C à Tipaza et 38 °C à Oran.

Les températures varieront entre 33 et 46 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays ; avec respectivement 36, 37, 38 et 39 °C à Setif, Naama, Guelma et Tiaret ; et 45 °C àChlef.

Les régions sahariennes connaîtront des températures maximales comprises entre 32 et 45 degrés Celsius ; avec 41 °C à El Oued, 44 °C à Adrar et 45 °C à Tindouf ; a encore fait savoir Météo Algérie.