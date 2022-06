Météo Algérie : alerte canicule à l’Est du pays ce 3 juin

La saison estivale approche à grand pas. En effet, une hausse des températures et un ciel plutôt dégagé ont caractérisé la météo ces deniers jours. Pour ce vendredi 3 juin 2022 ; l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel voilé sur les régions Ouest du pays et a mis en garde contre une vague de canicule sur les régions de l’Est.

Dans son bulletin météorologique de ce vendredi 3 juin ; l’ONM a prévu « un ciel souvent voilé, parfois pré-orageux sur les régions côtières » de l’Ouest et du Centre du pays.

Concernant les régions Est, « le ciel sera dégagé à partiellement voilé ». Enfin, les régions Sahariennes connaîtront « un ciel voilé à localement nuageux sur le Sud-Ouest du Sahara ; tandis les autres régions auront un ciel dégagé, à partiellement voilé ».

Par ailleurs, l’ONM a placé en vigilance orange, de niveau 2, six (6) wilayas de l’Est mettant en garde contre la canicule. Dans son alerte météorologique ; l’ONM a prévu des températures maximales comprises entre 40 et 44 °C sur les wilayas de : Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma, Constantine et Mila. La validité de cette alerte est en cours ce vendredi, 3 juin 2022.

Il convient de noter, que sur sa carte interactive ; Météo Algérie a placé en vigilance jaune dix (10) wilayas du Sud mettant en garde contre la canicule. Il s’agit de : El Oued, Touggourt, Ouargla, El Meniaa, Timimoun, In Salah, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Météo : quelles températures pour ce 3 juin ?

Par rapport aux températures maximales prévues ce vendredi 3 juin, l’ONM a prévu des températures maximales comprises entre 27 et 40 degrés Celsius sur les régions côtières ; avec 27 °C à Jijel, 28 °C à Skikda et Alger ; 30 °C à Tlemcen et 40 °C à El Tarf.

Les températures varieront entre 29 et 44 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays ; avec respectivement 30 et 31 °C à Sidi Bel Abbès et Saida ; 34 °C à Ain Defla, 40 °C à Bouira et 41 °C à Mila.

Les températures maximales prévues sur les régions sahariennes seront comprises entre 36 et 46 degrés Celsius ; avec 36 °C à Tendouf et 41 °C à Illizi et 45 °C à El Oued ; a encore précisé Météo Algérie.