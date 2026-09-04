Météo Algérie : alerte aux pluies orageuses et vents dans plusieurs wilayas dès 15h ce vendredi

L’Algérie fait face aujourd’hui à des conditions climatiques et environnementales contrastées. Entre les alertes météorologiques prévoyant des orages et des tempêtes de sable dans le Sud et les Hauts-Plateaux, et la mobilisation permanente des secours face aux feux de végétation, les services compétents restent en état de vigilance maximale à travers l’ensemble du territoire national.

Météo du jour (4 septembre) : pluies orageuses et vents forts sur plusieurs wilayas

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis ce vendredi un bulletin d’alerte de niveau 1 (couleur jaune) sur sa carte de vigilance. Selon ces prévisions, des perturbations significatives sont attendues à partir de 15h00 et se poursuivront jusqu’à minuit (avec une fin d’activité vers 21h00 selon les zones).

🟢 À LIRE AUSSI : Rentrée scolaire : nouveau règlement intérieur, manuels, écoles sinistrées… les annonces du ministère

Des cellules orageuses accompagnées de précipitations locales impacteront plusieurs régions. Les wilayas concernées sont Naâma, El Bayadh, Béchar, Ghardaïa, El Meniaa, ainsi que Tamanrasset et In Guezzam.

En parallèle, un second bulletin avertit contre le souffle de vents violents accompagnés de soulèvements de sable, risquant de réduire fortement la visibilité. Ces tempêtes de sable toucheront particulièrement les wilayas de Tamanrasset et d’In Guezzam durant la même plage horaire, soit de 15h00 jusqu’à minuit.

Dernier bilan des incendies de forêt en Algérie : mobilisation maximale et 26 foyers éteints

La Direction Générale de la Protection Civile a communiqué le bilan de ses récentes interventions sur le territoire national. Les équipes sur le terrain ont fait preuve d’une grande réactivité.

🟢 À LIRE AUSSI : Farid Kourtel à l’Industrie : automobile, usines à l’arrêt… le nouveau ministre a du pain sur la planche

Elles ont réussi à éteindre 26 incendies sur un total de 27 foyers recensés au cours des dernières heures. Ces feux menaçaient plusieurs types de surfaces. Les flammes touchaient des massifs forestiers, des cultures agricoles, des palmeraies ainsi que des stocks de paille.

Un seul foyer d’incendie demeure actif ce vendredi. Il se situe dans la wilaya de Sétif. Le feu se trouve au niveau de la forêt de Charen Bian, dans la commune de Boutaleb.

Pour appuyer les équipes terrestres, d’importants moyens aériens ont été déployés dans la zone. Les secours utilisent quatre avions de lutte anti-incendie AT-802 et deux appareils BE-200 pour accélérer la maîtrise totale des flammes.

🟢 À LIRE AUSSI : « Une priorité en Afrique du Nord » : l’américain KBR mise gros sur l’Algérie aux côtés de Sonatrach