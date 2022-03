Météo Algérie : accalmie, vent de sable et pluie pour ce lundi 7 mars

La météo en Algérie a été caractérisée durant pratiquement deux mois par une rareté des pluies. Un soleil qui n’a été concurrencé que par des nuages éphémères trônait à travers la totalité du territoire algérien, dessinant de plus en plus clairement le spectre d’une sécheresse menaçante.

Contrairement aux deux mois passés, cette première semaine du mois de mars est marquée, par le retour des précipitations, de la neige et du froid.

La carte de vigilance

Pour la journée de ce lundi 7 mars, l’Office national de la météorologie (ONM), a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) en signalant une vigilance jaune de niveau 1 (pluie, vent de sable ou vents violents), qui concernera plusieurs wilayas allant du nord en passant par l’intérieur du pays et arrivant jusqu’au sud.

Les wilayas concernées par cette vigilance jaune pluie sont : Souk Ahras, Tipaza, Tissemssilt, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, M’sila, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tebessa, Guelma, Chlef, Batna, Sétif, Djelfa, Constantine, El Bayadh, Khenchela, Ain Defla, Médéa et Bouira.

Les wilayas concernées par cette vigilance jaune vent de sable sont : Timimoun, Adrar , In Salah et Tamanrasset.

Les wilayas concernées par cette vigilance jaune vent violent sont : Bordj Badji Mokhtar, Djanet et In Guezzam.

Concernant la journée d’aujourd’hui, le ciel connaitra une petite accalmie, dans certaines régions du pays. Du coté des régions du centre et de l’ouest du pays sera majoritairement nuageux, parfois accompagné de quelques pluies, pour s’intensifier localement au cours de l’après-midi sur les régions de l’intérieur et les hauts plateaux, parfois sous forme de tonnerre.

Du coté est du pays, le ciel connaitra des passages nuageux sur toutes les régions orientales, le ciel deviendra nuageux avec quelques pluies tombant dans l’après-midi, et pourrait devenir orageux localement sur les hauts plateaux et la région des Aurès, pour améliorer le temps sur les régions côtières et intérieures en fin de journée.

Pour ce qui est de la région saharienne, le temps sera généralement nuageux sur le désert du nord, le désert central et les oasis, avec quelques pluies tout au long de la journée.

Le temps sera majoritairement nuageux dans l’extrême sud vers le Hoggar et le Tassili, alors que l’on s’attend à enregistrer des passages nuageux sur la région de Béchar.

Les températures pour ce lundi 7 mars

Pour ce qui est des températures, au nord du pays, les températures oscilleront entre 15 et 18 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 9 et 19 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 14 et 35 degrés.