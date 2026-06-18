Météo : Alertes de niveau orange pour fortes pluies et orages sur plusieurs wilayas ce jeudi 18 juin

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) de niveau 2 (alerte orange) prévoyant de fortes précipitations pluvieuses sur de nombreuses régions du pays.

Les services de la météorologie nationale appellent à la vigilance face à des cumuls de pluie importants, estimés entre 20 et 30 mm, pouvant localement atteindre ou dépasser les 40 mm.

Les wilayas placées en vigilance orange sont : Tiaret, Laghouat, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Djelfa, Ouled Djellal, M’Sila, Biskra, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa.

Alerte jaune et phénomènes météorologiques

Parallèlement, une alerte de niveau 1 (jaune) a été déclenchée pour l’ensemble de la journée de jeudi, signalant des risques d’orages, de vents forts et de soulèvements de sable. L’activité orageuse touchera ainsi de nombreuses wilayas, notamment Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Illizi, Djanet, Tamanrasset et El Bayadh. De plus, des vents violents accompagnés de rafales soutenues affecteront Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Saïda et Sidi Bel Abbès. Enfin, une vigilance particulière est recommandée aux usagers de la route voyageant à El Bayadh et Naâma, où des phénomènes de chasse-sable et des tempêtes de sable risquent de réduire considérablement la visibilité.

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Évolution du ciel

Dans la matinée, quelques nuages bas et des bancs de brume locaux caractériseront les zones côtières de l’ouest et de l’est du pays. Le ciel s’éclaircira par la suite pour devenir dégagé à partiellement voilé. En fin d’après-midi et en soirée, des cellules orageuses isolées se développeront sur l’intérieur, les Hauts Plateaux et les Aurès, pouvant occasionner quelques averses locales, touchant parfois les côtes de manière isolée.

Dans les régions sahariennes, le temps sera globalement dégagé à partiellement nuageux, avec un développement d’orages locaux sur les frontières algéro-maliennes, s’étendant vers le Sahara central, les Oasis, le Sahara septentrional ainsi que le Hoggar et le Tassili, apportant localement quelques ondes. Le climat restera relativement chaud sur le Sahara central.

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Prévisions de températures

Les températures maximales prévues pour les différentes régions sont les suivantes :

Régions côtières : Entre 28°C et 39°C.

Entre 28°C et 39°C. Régions intérieures, Hauts Plateaux et Aurès : Entre 33°C et 42°C.

Entre 33°C et 42°C. Régions méridionales (Sud) : Entre 37°C et 47°C.

Restez prudents et suivez régulièrement les mises à jour des bulletins de l’ONM pour anticiper tout changement climatique majeur.

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