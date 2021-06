Météo : Alerte pluies orageuses sur plusieurs wilayas  

Les services de l’Office national de météorologie ont annoncé ce mercredi 2 juin des pluies sous forme d’averses orageuses sur pas moins de dix wilayas du centre et de l’est du pays.

Dans un bulletin météo publié ce matin, l’ONM a mis les dix wilayas concernées en vigilance jaune pluies. Il s’agit des wilayas de Laghouat, Tiaret, Djelfa, Saida, M’sila, El Bayedh, Naama, Ouled Djellal, Médéa et Batna.

Les quantités de pluie attendues seront de 15 à 20 mm localement, selon la même source précisant que la validité du bulletin s’étalera de midi de ce mercredi jusqu’à minuit de la même journée.

Les prévisions pour les autres régions de pays

Pour les autres régions du pays, météo Algérie prévoit un temps partiellement nuageux sur les régions de Tindouf, Béchar et le nord du Sahara. Un temps partiellement nuageux est également prévu pour les autres régions du Sud du pays.

Concernant les régions centre, le temps sera de clair à partiellement nuageux sur les zones côtières. À partir de midi, on s’attend à la formation d’orages isolés sur l’intérieur et les hauts plateaux, entraînant quelques pluies et ces dernières devront atteindre les zones côtières pendant la nuit.