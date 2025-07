Météo : Alerte à une vague de chaleur dans cette région ce samedi

Les services de Météo Algérie ont émis un bulletin d’alerte météorologique (BMS) de niveau jaune concernant une vague de chaleur intense prévue pour ce samedi 12 juillet 2025. Quatre wilayas du sud du pays sont concernées : Tindouf, Adrar, In Salah et Bordj Badji Mokhtar.

Selon les prévisions, les températures dépasseront les 46 °C à l’ombre, rendant les conditions climatiques particulièrement éprouvantes. Cette alerte s’inscrit dans un contexte de chaleur persistante qui touche déjà plusieurs régions du pays depuis le début du mois.

Les autorités appellent à la vigilance et recommandent aux populations locales de limiter les sorties, de s’hydrater régulièrement et d’éviter les activités physiques intenses en pleine journée.

Été 2025 : vers une saison caniculaire en Algérie ?

Depuis la fin juin, de nombreuses régions du pays enregistrent des températures supérieures aux moyennes saisonnières, notamment dans les Hauts Plateaux, le Centre et le Sud. Les climatologues observent une tendance haussière constante, liée aux effets du changement climatique, avec des vagues de chaleur plus précoces, plus longues et plus intenses.

En Algérie, l’été 2024 avait déjà été marqué par plusieurs pics dépassant les 48 °C, notamment à Ouargla et El Oued. Pour cette année, les premières données laissent penser que l’été 2025 pourrait être encore plus chaud, avec des épisodes de canicule prolongés.

Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le bassin méditerranéen – auquel appartient l’Algérie figure parmi les zones les plus vulnérables au réchauffement climatique. D’ici à 2050, la température moyenne pourrait y augmenter de 2,2 à 3 °C, selon les scénarios d’émissions. Ce réchauffement se traduit concrètement par des étés plus longs, des vagues de chaleur plus fréquentes, et des températures extrêmes de plus en plus élevées.

En Algérie, l’Institut national de météorologie (ONM) note que la période de canicule a tendance à débuter dès la fin mai dans certaines régions, et à s’étendre jusqu’à septembre, voire octobre. L’été 2024 avait déjà été classé comme l’un des plus chauds jamais enregistrés dans le sud du pays. Les premières projections pour 2025 suggèrent que cette tendance pourrait non seulement se confirmer, mais s’intensifier.

La montée en température touche non seulement les zones désertiques traditionnellement exposées, mais aussi les régions du littoral, autrefois épargnées. Alger, Tizi Ouzou, Constantine ou Oran ont toutes enregistré des pics supérieurs à 44 °C lors des étés récents. Cette évolution rend plus urgente la mise en place de plans de prévention canicule, notamment pour les populations à risque.

Conseils pratiques pour faire face à la canicule

Pour se protéger des effets néfastes de la chaleur, voici quelques gestes simples mais essentiels à adopter :

Boire de l’eau régulièrement , même sans soif.

Éviter les sorties aux heures les plus chaudes (entre 11h et 17h).

Rester à l’ombre ou dans des endroits frais , si possible climatisés.

Porter des vêtements légers, amples et clairs , ainsi qu’un chapeau et des lunettes de soleil.

Fermer volets et rideaux pendant la journée pour garder les pièces fraîches.

Mouiller régulièrement son visage et son corps , notamment chez les enfants et les personnes âgées.

Éviter l’alcool et les boissons très sucrées qui déshydratent.

Surveiller les personnes vulnérables (bébés, personnes âgées, malades chroniques).

En cas de malaise, de fatigue anormale ou de vertiges, consultez immédiatement un médecin. La vigilance de chacun permet de réduire les risques liés aux épisodes de canicule.