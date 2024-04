Météo Aïd al-Fitr : Temps nuageux et pluvieux en perspective

À l’approche de l’Aïd al-Fitr, les prévisions météorologiques annoncent un changement significatif. Les jours festifs pourraient être marqués par des orages et une baisse des températures, selon l’Office national de la météorologie, transformant ainsi l’ambiance festive en un tableau plus mélancolique.

Météo Aïd al-Fitr : Prévisions pour les régions nordiques

Pour la semaine à venir, qui marque la conclusion du Ramadan, les bulletins de la météo Aïd El-Fitr prédisent des cieux gris et des précipitations.

Houaria Ben Rekta, responsable de la communication pour l’Office national de la météorologie, annonce que pour l’Aïd al-Fitr, nous devrions nous attendre à un ciel couvert, parsemé d’averses et de tonnerre, en particulier le mardi et le mercredi.

Les températures, quant à elles, subiront une baisse modérée, se situant entre 18 et 25°C.

Le milieu de semaine sera marqué par une diminution plus conséquente du mercure, avec des températures prévues entre 14 et 22°C.

Cette fraîcheur inattendue offrira un contraste saisissant avec la chaleur habituelle de cette période, apportant un soulagement bienvenu aux festivités de l’Aïd al-Fitr.

Situation dans les wilayas du sud

Contrairement au nord, les États du sud bénéficieront d’un temps généralement clair, avec quelques orages isolés.

Les températures y seront plus élevées, se situant entre 36 et 40°C, et pourraient même atteindre 42°C dans le désert central.

Ben Rekta souligne qu’une amélioration est attendue jeudi dans les États centraux et occidentaux, tandis que les États de l’est resteront sous l’emprise de nuages et de pluie, avec une baisse continue des températures.

Ces prévisions météorologiques sont essentielles pour planifier les festivités de l’Aïd al-Fitr. Elles rappellent également l’importance de rester informé et préparé face aux caprices de la météo.

