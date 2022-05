Met Gala 2022 : une première, une franco-algérienne marque sa présence

À l’occasion de cette édition 2022 du Met Gala, les célébrités étaient légions : de Blake Lively à Ryan Reynolds en passant par Kate Moss, Kendall et Kylie Jenner, Kim Kardashian ainsi que Pete Davidson, ou encore Emma Stone… Et parmi ces derniers, une influenceuse franco- algérienne a aussi eu l’honneur de gravir les marches du Metropolitan Museum of Art de New York : Lena Mahfouf alias Lena Situations. Cette jeune femme âgée de 24 ans est ainsi devenue la première influenceuse franco-algérienne à arpenter le célèbre tapis rouge.

Lundi 2 mai 2022, Lena Situations, vedette des influenceurs en France, a été repérée sur le tapis rouge du Met Gala sis à New York, véritable dîner annuel de charité et de collecte de fonds mis en place notamment par la papesse de la mode Anna Wintour. En effet, sur son compte Instagram où 3,6 millions de followers se mettent à suivre ses aventures, l’influenceuse en question n’avait pas omis de partager son excitation et sa venue à la prestigieuse soirée.

La jeune femme aux origines algériennes, tout en collaborant avec de célèbres marques dont Dior, a débarqué parée de sa robe fleurie composée d’un corset, qu’elle avait assorti d’un diadème dans les cheveux. Elle était invitée par le biais de YouTube, une plateforme sur laquelle elle est suivie par plus de deux millions d’utilisateurs et où le tapis rouge du Met Gala a été diffusé en direct.

Lena Mahfouf, une jeune star aux origines Algériennes

Originaire d’Algérie et fille de l’acteur et illustrateur Karim Mahfouf , Léna Situations, dont le vrai nom est Léna Mahfouf, fait partie des influenceurs franco-algériens et a vu le jour à Paris le 19 novembre 1997. Elle a notamment créé en 2012 son blog, encore lycéenne. Elle y livre ses conseils de beauté, de mode et ses petites bonnes adresses. Elle a ensuite créé successivement ses comptes sur Instagram et Twitter en 2013.

Au cours de l’année 2017, la jeune femme lance sa chaîne sur YouTube, qui remporte alors un certain succès et permet de se lancer dans une carrière d’influenceuse. Elle y publie des centaines de vidéos visionnées des millions de fois. Par ailleurs, Léna Situations fait régulièrement des collaborations avec d’autres influenceurs comme Sundy, Bilal Hassani ou bien encore Jules et Sulivan Gwen. Elle décroche le titre d’influenceuse pop-culture française au titre de l’année 2019. Ce prix lui est attribué lors des People’s Choice Awards.

La jeune influenceuse continue de briller. Dans un premier temps, elle lance à l’automne 2020 une collection de vêtements en collaboration avec la marque Jennyfer, Lena Situations x D.C.M.J. Cette dernière est la deuxième collaboration entre la youtuber et cette marque. Au mois de septembre 2020, elle crée l’événement dans le milieu de l’édition. Elle publie un livre de conseils destinés à son jeune public, titré Toujours plus. Les ventes d’exemplaires excèdent toutes les attentes. Dès la deuxième semaine du mois d’octobre, son ouvrage est classé numéro un en termes de ventes en France.