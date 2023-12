« Mesures liées à la revalorisation des salaires concrétisées début 2024 », Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé ce lundi que les mesures liées à la revalorisation des salaires et la baisse des charges seront concrétisées dès le début de l’année 2024, assurant aussi que l’Algérie avait fait face courageusement à plusieurs défis afin de bâtir une économie compétitive.

« L’Algérie a lancé un grand chantier de réformes du système juridique. En outre, elle a adopté un modèle en ce qui concerne l’octroi et la gestion du foncier économique et a revu sa loi monétaire et bancaire. Elle a créé plusieurs sociétés pour encourager l’innovation », a-t-il énuméré dans un discours lu, en son nom, par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, lors d’une conférence internationale sur les acquis sociaux et les défis économiques, qui a eu lieu au CIC « Abdellatif-Rahal » à Alger.

Sous le haut patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, cet événement a été organisé par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en Algérie.

Mise en avant de l’importance des acquis sociaux

L’objectif de cette rencontre est de mettre en évidence l’importance des acquis sociaux dans le renforcement de la cohésion sociale et de la justice, ainsi que dans la prise en compte des préoccupations des citoyens. Ce séminaire offre également l’opportunité de présenter l’expérience de l’Algérie en matière de prise en charge des différentes catégories de la société.

Les participants de ce séminaire se pencheront sur des thèmes liés à la prise en charge des différentes catégories de la société, notamment les femmes, les jeunes, les personnes aux besoins spécifiques et les personnes âgées.

Un des thèmes abordés lors de ce séminaire est la prise en charge des femmes. Il s’agit de mettre en évidence les mesures prises par l’Algérie pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, afin de garantir leur participation active dans tous les domaines de la société.

Un autre thème important de ce séminaire est la prise en charge de la jeunesse. Il sera question de discuter des politiques mises en place pour assurer l’éducation, la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, afin de leur offrir des opportunités et de les préparer à contribuer au développement du pays.