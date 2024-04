Mesures d’urgence du MAE pour la prise en charge de la communauté nationale à l’étranger

A peine une dizaine de jours s’est écoulée depuis l’annonce présidentielle sur les améliorations des services consulaires pour les expatriés. Le Ministère des Affaires étrangères réagit déjà avec des mesures d’urgence.

En effet, hier, le département du Ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a dévoilé une série de mesures d’urgence visant à améliorer les services consulaires et à répondre aux préoccupations de la communauté algérienne à l’étranger. Il s’agit d’une réponse rapide aux attentes des expatriés.

Gestion des rendez-vous pour les passeports biométriques

Le ministère des affaires étrangères a rapidement répondu aux débats suscités par la mise en place d’un système de rendez-vous pour les demandes de passeport biométrique. Il a clarifié la situation pour éviter toute confusion.

Le ministère rappelle son engagement à améliorer les services consulaires pour la communauté algérienne à l’étranger. Sous les directives du président Abdelmadjid Tebboune, il prend des mesures d’urgence pour répondre à leurs besoins.

Etendre les horaires de travail des consulats algériens

Pour répondre à l’augmentation des demandes de renouvellement des passeports biométriques, notamment pendant les vacances d’été, le ministère étend les heures de travail hebdomadaires des consulats. Cela vise à offrir un service plus efficace aux expatriés.

En plus d’étendre les heures de travail, des permanences locales seront organisées pour accueillir les Algériens. Cela permettra de mieux gérer les demandes et d’offrir un service plus personnalisé.

Le ministère réfléchit également à des mesures supplémentaires pour réduire l’affluence observée pendant les périodes de pointe. Cette initiative vise à garantir un service fluide et efficace pour tous les expatriés.

Pour conclure, le ministère des affaires étrangères réagit rapidement aux besoins de la communauté algérienne à l’étranger en mettant en place des mesures d’urgence. Ces actions visent à améliorer les services consulaires et à offrir une assistance efficace aux expatriés, démontrant ainsi l’engagement du gouvernement envers sa diaspora.