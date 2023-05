Mesure de facilitation pour l’importation et la fabrication de véhicules en Algérie

Le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique a annoncé dans une note publiée hier, le jeudi 18 mai 2023 que les concessionnaires et les constructeurs de véhicules ne sont plus tenus de présenter les documents délivrés par Algex pour obtenir la domiciliation bancaire nécessaire à l’importation de véhicules neufs, d’ensembles, de sous-ensembles, d’accessoires et de pièces entrant dans la construction de véhicules. Cela fait partie des mesures prises pour simplifier les procédures administratives liées à l’importation et à la production de véhicules.

En effet, à partir de maintenant, seule une attestation de régulation délivrée par les services compétents de la direction générale du développement industriel sera nécessaire pour les opérations de domiciliation bancaire. Cette mesure vise à faciliter la vie des concessionnaires et des constructeurs de véhicules et à accélérer les procédures administratives.

De plus, il est à noter que les demandes d’attestation de régulation devront se faire à partir du dimanche prochain (21 mai 2023) auprès de la direction générale du développement industriel du ministère. Donc, les concessionnaires et constructeurs de véhicules doivent donc s’assurer de déposer leur demande à temps pour éviter tout retard dans les opérations d’importation.

Une mesure facilitant les procédures administratives liées à l’importation et à la production de véhicules

Donc, cette mesure est une bonne nouvelle pour les concessionnaires et les constructeurs de véhicules qui pourront désormais se concentrer sur leur cœur de métier sans avoir à se soucier des documents délivrés par Algex. Et qui va faciliter les procédures administratives liées à l’importation et à la production de véhicules et contribuera à la croissance de l’industrie automobile en Algérie.

A LIRE AUSSI : Spéculation et hausse des prix des véhicules importés, les autorités promettent des sanctions

Pour conclure, la décision du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique de ne plus exiger les documents délivrés par Algex pour la domiciliation bancaire nécessaire à l’importation de véhicules neufs, d’ensembles, de sous-ensembles, d’accessoires et de pièces entrant dans la construction de véhicules est une excellente nouvelle pour les concessionnaires et les constructeurs de véhicules. Représentant une étape importante pour la croissance de l’industrie automobile en Algérie.