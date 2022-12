Messi remporte la coupe du monde et prive la France d’un 3ème titre

Sans surprise, l’Argentine remporte la Coupe du Monde-2022 après avoir battu la France en finale par la séance des tirs au but. Et ce, au terme d’un match palpitant. La légende Lionel Messi quitte ainsi l’Albicelste par un fameux titre, à la grande joie de tous les amoureux du ballon rond.

Les Argentins entament le match en fanfare. Après avoir exercé une forte pression sur les bois français, Lionel Messi réussira à débloquer la situation à la 23e minute sur pénalty. Il inscrit le premier but et libère ainsi les siens. Les protégés de Lionel Scaloni poursuivent leurs assauts. C’est Angel Di Maria qui parviendra à doubler la mise à la 36e minute. Côté Français, pas de riposte. Et c’est donc sur le score de deux buts à zéro en faveur de l’Albiceleste que la première mi-temps s’achève, largement dominée par Messi et consorts.

Au retour des vestiaires, les Argentins ne vont pas s’aventurer en attaque, se contentant de gérer les débats du match afin de préserver leur avantage au score jusqu’au coup de sifflet final. Ils tiennent bien le coup jusqu’à la 80e minute où Kylian Mbappe réussira à basculer les débats de la rencontre. En effet, il parviendra à remettre les pendules à l’heure en l’espace d’une minute. Le match s’achève sur un score de parité. Les deux équipes iront aux prolongations pour se départager.

Les Argentins réussiront à reprendre l’avantage au score grâce à Lionel Messi à la 108e minute. Mais à deux minutes de la fin des prolongations, le même Kylian Mbappe réussira encore une fois à remettre les pendules à l’heure. Le temps des prolongations s’achève et les deux équipes iront à la séance des tirs au but pour se départager. La chance sourit aux Argentins (4-2). Cette génération réussi donc à décrocher la troisième Coupe du Monde dans l’histoire de l’Argentine, après celles de 1978 et 1986.

Fin heureuse pour Messi avec l’Albiceleste

Le match de la finale de la Coupe du Monde 2022 face à la France aura été le dernier de Lionel Messi avec l’Albiceleste. La légende argentine et le meilleur joueur de la planète a connu une fin heureuse, en remportant le fameux titre mondial. Malheureux finaliste de la Coupe du Monde-2014 face à l’Allemagne, il vient de décrocher le titre de marque qui manque à son palmarès déjà bien rempli.

Il faut dire aussi que tous les amoureux du ballon rond du monde entier sont contents pour la « Pulga ». Ils sont unanimes à dire que c’est amplement pour mérité pour le joueur et la sélection argentine après un excellent parcours en Coupe du monde, malgré la première défaite surprenante concédée face à l’Arabie-Saoudite.