Merskin, la start-up algérienne qui produit du cuir à base de peaux de poissons

Le projet innovant d’un jeune entrepreneur algérien se transforme en la première société spécialisée dans le tannage des peaux de poissons dans le pays. Merskin est une start-up qui se focalise sur le cuir éco-responsable et qui se base sur le principe du cruelty free.

Grâce à un système ingénieux de recyclage des peaux de poissons, Merskin est en mesure de proposer des produits fabriqués à base de cuir marin 100 % local, une première en Algérie !

Il transforme des peaux de poisson en portefeuilles en cuir

Merskin est une entreprise algérienne qui a émergé il y a quelques années. Les valeurs de la société portent sur la production de cuir en suivant des méthodes respectueuses des animaux et de l’environnement. La particularité de Merskin réside dans la matière première utilisée : des peaux de poissons, notamment de saumon et de mérou. Ces dernières sont séchées et tannées à l’aide de techniques spéciales et transformées en toiles de cuir.

Merskin commercialise ainsi une gamme de portefeuilles en cuir de poisson, ou cuir marin, de couleurs et finitions différentes. Le gérant et créateur du concept, Abderrahmane Bouchou, indique avoir appris lui-même les méthodes de tannage spéciales du poisson via une formation étrangère.

Après plusieurs essais ratés, Abderrahmane finit par mettre au point sa propre méthode à base de plantes. Il arrive même à développer deux finis pour son cuir : lisse et avec écailles raffinées.

Un projet à l’avenir radieux : Merskin en plein développement en Algérie

Si le travail du cuir sont des arts ancestraux en Algérie, le tannage des peaux de poisson est une tout autre chose. Une nouveauté pour le marché algérien, qui semble séduire les consommateurs.

Aujourd’hui, Abderrahmane commercialise 3 gammes de produits :

Des portefeuilles ;

Des porte-cartes ;

Des mini porte-cartes.

Merskin compte bien jouer sur le côté durable en se fournissant directement auprès des poissonniers et des industries agroalimentaires. Le but étant de faire des déchets de ces derniers un produit neuf parfaitement utilisable et esthétique qui plus est.

L’idée ambitieuse exploitée par Merskin ouvre la voie à d’autres entrepreneurs algériens et pave la route aux petites et moyennes entreprises qui aspirent à développer des concepts écoresponsables ici.