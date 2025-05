Merguez vendus en Algérie : des boyaux importés non halal en circulation

L’Organisation algérienne de protection du consommateur (APOCE) a lancé une alerte sur la vente de merguez fabriquées à partir de boyaux importés, appelant à la vigilance tant des professionnels que des consommateurs. Dans une publication partagée sur sa page Facebook, le président de l’APOCE, Mustapha Zebdi, a mis en garde contre l’utilisation de ces boyaux dans la préparation des merguez, en particulier lorsqu’ils sont d’origine étrangère et non certifiés halal.

Selon Zebdi, il est du droit fondamental du consommateur de savoir si les boyaux utilisés dans les produits carnés sont locaux ou importés. Il affirme que de nombreux bouchers utilisent actuellement des boyaux secs importés via les circuits de « kabba , c’est à dire via des valises et bagages non déclarés , en raison de la forte demande sur la merguez devenue très populaire. Or, précise-t-il, les boyaux importés ne respectent pas les exigences religieuses, ce qui soulève une problématique éthique majeure pour les consommateurs pratiquants. « Craignez Dieu », conclut-il, s’adressant directement aux professionnels du secteur.

L’APOCE en première ligne pour la défense des droits des consommateurs

Cette nouvelle alerte illustre une fois de plus le rôle central joué par l’APOCE dans la protection des consommateurs algériens. L’organisation, très active sur les réseaux sociaux, se positionne comme un relais entre les citoyens, les commerçants et les autorités, en mettant régulièrement en lumière les pratiques jugées douteuses ou contraires à l’éthique de consommation.

Outre les produits alimentaires, l’APOCE intervient dans plusieurs domaines : transparence des prix, sécurité sanitaire, traçabilité des produits, et conformité avec les valeurs religieuses et culturelles du pays. Elle mène également des campagnes de sensibilisation et de dénonciation, souvent suivies d’effets concrets, notamment des enquêtes ou des inspections des services compétents. L’organisation appelle régulièrement les pouvoirs publics à renforcer les mécanismes de contrôle sur les produits importés, tout en incitant les consommateurs à s’informer et à exiger une transparence totale sur l’origine et la nature des produits qu’ils consomment au quotidien.