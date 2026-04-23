Mère disparue, conjoint en Algérie avec leur bébé… ce que l’on sait de l’enquête pour meurtre à Nantes

Mère d’un bébé de 15 mois, Manon R., trentenaire domiciliée à Saint-Etienne-de-Montluc, n’a plus donné de nouvelles depuis fin mars dernier. Son compagnon, en voyage en Algérie avec leur bébé depuis le début du mois d’avril, est également introuvable.

Âgée de 31 ans, la jeune femme est portée disparue depuis fin mars en Loire-Atlantique. Cette éleveuse de chevaux et de vaches n’a plus donné de nouvelles depuis presque un mois. Ses proches ont donné l’alerte le 3 avril dernier, une enquête a été ouverte pour « meurtre et enlèvement ».

Le procureur de la République de Nantes a expliqué que le conjoint, âgé de 41 ans et père du bébé, a pris l’avion avec ce dernier en direction de l’Algérie le 2 avril dernier : « Je confirme ces informations, et ne pourrai en dire plus, s’agissant d’une enquête du juge d’instruction« .

Manon introuvable depuis un mois

Selon le parquet de Nantes, les proches de Manon ont donné l’alerte le 3 avril après quelques jours de sa disparition. Les gendarmes se rendent alors au domicile du couple, mais ne trouvent personne. D’après le procureur, la mère et son bébé auraient disparu depuis « environ neuf jours ».

Par ailleurs, les investigations établissent rapidement que le conjoint, prénommé Karim, a quitté la France avec l’enfant en direction de l’Algérie. Une fois arrivé à destination, il aurait « contacté quelques personnes par téléphone » précise le procureur sans donner de détails.

L’état de santé du bébé reste inconnu. Une enquête pour « meurtre et enlèvement », et une information judiciaire pour « meurtre par conjoint » et « enlèvement de mineur » ont été ouvertes. Un juge d’instruction a été saisi le 7 avril dernier.

Un appel à témoins lancé

Selon le parquet, les recherches mobilisent d’importants moyens. Lors du week-end de Pâques, « de très importants moyens matériels et humains ont été engagés », avec gendarmes, brigades criminelles, hélicoptères et cellule nationale d’enquête.

Par ailleurs, mercredi 22 avril, soit presque un mois après la disparition de Manon R., la gendarmerie a lancé un appel à témoins, avec la mise en place d’un numéro vert national gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7.

Pour l’heure, le corps de la jeune femme reste introuvable, tout comme son compagnon. La trentenaire était originaire de Chantonnay, en Vendée. L’enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie française.

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