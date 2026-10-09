Convoité par les chercheurs d’or clandestins : Près de 200 kg de mercure argenté saisis dans l’Est

Treize personnes ont été interpellées et un peu moins de deux quintaux de mercure argenté ont été retirés du circuit clandestin lors de deux opérations menées séparément à Constantine et à Skikda.

Ce produit chimique, classé parmi les substances les plus dangereuses et dont la commercialisation est formellement prohibée, alimente un marché parallèle en pleine expansion dans l’Est du pays.

Les enquêtes ont été conduites sous l’autorité des parquets territorialement compétents. Elles mettent en lumière deux volets d’un même phénomène : d’un côté, l’approvisionnement et le transport de la substance, de l’autre, son utilisation dans l’extraction sauvage de métaux précieux.

Constantine : deux filières de mercure argenté mises hors d’état de nuire

Le Service régional de lutte contre la criminalité organisée a neutralisé deux groupes distincts activant dans ce commerce interdit. Le bilan s’établit à plus de 176 kilogrammes de produit récupérés et neuf suspects placés entre les mains de la justice.

Les investigations avaient préalablement permis de dresser la cartographie complète de ces cellules avant le passage à l’acte.

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Dans le premier volet de l’affaire, les policiers ont mis la main sur 110,50 kg de la substance, auxquels s’ajoutent un véhicule aménagé pour les acheminements discrets et une somme en espèces présentée comme le fruit des transactions illicites. La seconde intervention a porté sur 65,85 kg supplémentaires, avec deux interpellations à la clé.

Une fois les procédures bouclées, tous les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République. Les charges retenues renvoient à la contrebande de substances sensibles et au trafic de produits dangereux et prohibés

Azzaba : un atelier d’orpaillage clandestin démantelé à Skikda

À une centaine de kilomètres de là, la Brigade de recherche et d’intervention rattachée à la sûreté de daïra d’Azzaba a stoppé les agissements d’une équipe de quatre hommes.

Leur spécialité : extraire de l’or en recourant à des produits chimiques particulièrement nocifs, sans la moindre autorisation ni protection sanitaire.

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Agissant sous le contrôle du procureur près le tribunal d’Azzaba, les enquêteurs ont bouclé plusieurs semaines de vérifications avant de frapper. Les quatre suspects ont été arrêtés et 17,770 kg de mercure argenté saisis au cours de l’opération.

La perquisition a également livré un camion léger assurant la logistique du groupe, une balance électronique de précision, des fragments rocheux où apparaissaient nettement des traces de métal jaune, ainsi qu’un lot d’outils et d’équipements destinés au traitement chimique du minerai. Un arsenal qui témoigne d’une organisation bien rodée.

Le mercure argenté, maillon central du trafic d’or en Algérie

Si cette substance intéresse autant les filières clandestines, c’est parce qu’elle sert à séparer les particules d’or du reste de la roche.

Une technique rudimentaire, très utilisée dans les zones d’orpaillage sauvage, mais redoutable pour la santé des manipulateurs comme pour les sols et les nappes phréatiques. D’où son classement parmi les produits strictement encadrés.

Les treize personnes interpellées à Constantine et à Skikda devront désormais s’expliquer devant les juridictions compétentes.

Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter jusqu’aux sources d’approvisionnement de cette substance interdite.

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