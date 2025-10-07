Mercotte rend son tablier en France : elle tourne la 4e saison du Meilleur Pâtissier El Djazaïri

Après une longue carrière en tant que jury emblématique du Meilleur Pâtissier en France, la célèbre blogueuse culinaire Mercotte a créé la surprise en annonçant qu’elle se retirait de l’émission française.

Cependant, elle ne délaisse pas totalement l’univers du concours télévisé. Elle a en effet décidé de se lancer dans une nouvelle aventure gourmande en rejoignant, une fois de plus, l’équipe du Meilleur Pâtissier El Djazairi, la version algérienne de l’émission.

Mercotte, connue pour son rôle de juge technique et son épreuve redoutée dans la version française, a été désignée comme ambassadrice pour l’émission algérienne. D’ailleurs, elle a précédemment exprimé un grand enthousiasme pour cette expérience, parlant « d’un dépaysement, aventures et plaisir garantis« .

Mercotte de retour à Alger pour une nouvelle saison du Meilleur Pâtissier El Djazaïri

Les fidèles du célèbre concours télévisé de pâtisserie ont de quoi se réjouir ! Malgré son récent départ des fourneaux français, la blogueuse Mercotte est déjà de retour sur les plateaux, marquant le début du tournage de la quatrième saison du Meilleur Pâtissier El Djazairi.

L’annonce a été faite directement par la figure emblématique de la pâtisserie sur son compte Instagram. Elle a notamment révélé que le premier épisode de cette nouvelle saison, tournée à Alger, sera placé sous le thème de la Fête nationale algérienne.

Pour l’occasion, Mercotte a souligné son implication culturelle et symbolique : « En tournage à Alger, pour le Meilleur Pâtissier El Djazairi saison 4 épisode 1 : le thème du jour, la fête nationale, donc je suis aux couleurs du drapeau algérien, c’est logique à suivre« .

Mercotte confirme son retour pour une saison supplémentaire en Algérie

Loin de mettre un terme définitif à ses engagements télévisuels, Mercotte a tenu à rassurer ses fans quant à son rôle dans la version algérienne du Meilleur pâtissier.

Interrogée par un internaute sur la possibilité que la quatrième saison du Meilleur pâtissier El Djazairi soit sa dernière participation, la célèbre blogueuse a répondu sans équivoque sur son compte Instagram : son retour pour l’année prochaine est déjà planifié.

Cette déclaration met fin aux spéculations sur un retrait total et confirme son intention de poursuivre l’aventure algérienne pour au moins une cinquième saison. Quant à son départ du jury français du Meilleur Pâtissier, Mercotte a précédemment rassuré son complice de longue date, Cyril Lignac.

Bien qu’elle ne soit plus jury permanente, la blogueuse a promis qu’elle fera son retour sous la tente française. Elle a en effet annoncé qu’elle participerait aux prochaines saisons en tant que jury invité, notamment pour l’emblématique épreuve créative.

