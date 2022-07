Mercato : Riyad Mahrez poursuivra-t-il son aventure à Manchester City ?

L’international algérien, Riyad Mahrez, serait sur le point d’écrire un nouveau chapitre dans sa carrière professionnelle. En fin de contrat dans un an avec son club mancunien de Manchester City, l’ailier algérien aurait pris une décision quant à son futur dans la ville de l’Ouest du royaume britannique.

En effet, selon le site spécialisé « 90 min » le joueur de l’équipe d’Algérie privilégierait l’option de la stabilité dans ses négociations avec les dirigeants des Cityzens. Ces derniers ont réalisé l’une des performances les plus remarquables lors de la fenêtre du Mercato estival de 2022 en bouclant le transfert de l’attaquant norvégien tant convoité, Erling Haaland.

C’est ce qui ne serait pas sans impact sur l’effectif des Skyblues. Ainsi, l’arrivée du cyborg norvégien redistribuerait les cartes dans la ligne d’attaque des championnats d’Angleterre, donnant, au passage, des envies de départ pour certains joueurs de l’équipe du tacticien catalan, Pep Guardiola.

Selon les tabloïds britanniques, deux joueurs mancuniens feraient les frais de l’arrivée du prodige de l’équipe de la Norvège. « Une short-liste » sur laquelle le nom de l’ailier algérien, Riyad Mahrez, ne fuguerait pas.

Mahrez et Manchester City, l’aventure continue ?

Après une saison des plus prolifiques pour le joueur de l’équipe d’Algérie avec son club de Manchester City, l’aventure du natif de Sarcelles à Manchester ne serait pas prête à prendre fin.

Le silence quant à l’avenir de Riyad Mahrez semble bel et bien brisé à l’approche de la pré-saison. Une étape de préparation pour entamer l’exercice prochain de la manière la plus adéquate aux objectifs des hommes de Guardiola et dont l’international algérien, Riyad Mahrez, ferait partie, selon les sources du site « 90 min ».

Avec un ratio qui s’élève à 38 buts et 24 passes décisives lors des 115 apparitions avec « les blues de Manchester » depuis son arrivée à l’Etihad Stadium en 2018, la cote de Riyad Mahrez à Manchester est de plus en plus importante.

Une prolongation obligatoire pour les dirigeants de Manchester City ?

Facteur incontournable de la fenêtre des transferts, le club de Manchester City pourrait perdre plusieurs éléments qui ont fait son bonheur lors des saisons précédentes. En effet, les médias du royaume britannique relatent des informations selon lesquelles les dirigeants des Cityzens auraient pris la résolution de s’aligner sur les envies de départ de deux joueurs de leur effectif.

À la recherche d’un temps de jeu conséquent, l’attaquant brésilien, Gabriel Jesus, serait sur le point de rejoindre la capitale britannique par le biais du club d’Arsenal. Une démarche que son coéquipier, l’ailier Anglais, Raheem Sterling, aurait, lui aussi, pris la décision de la suivre en signant chez l’autre club londonien, les blues de Chelsea.

À cet effet, les pensionnaires de la Premier League imagineraient mal un départ d’un autre joueur dans leur ligne d’attaque cet été. C’est ce qui ferrait avancer les négociations entre Mahrez et les dirigeants de Manchester City quant à son avenir au sein de l’effectif mancunien, d’autant plus que les médias du vieux continent évoquent l’éventualité du transfert du milieu de terrain portugais, Bernardo Silva au FC Barcelone.

Une vraie hémorragie que le haut lieu Cityzens essayerait d’interrompre en prolongeant le contrat de Riyad Mahrez.