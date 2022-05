Mercato : l’entraîneur de Brest se confie quant à l’avenir de Belaili

L’avenir de l’international algérien, Youcef Belaïli, est sur toutes les lèvres en terres bretonnes. Suite aux fulgurantes performances lors des dernières journées de Ligue 1, Belaïli s’est instauré en patron de l’attaque brestoise.

En effet, après les rushs face à Clermont Foot 63 et au club de la principauté, l’AS Monaco, le natif d’Oran a fait l’étalage de son talent dans un championnat qui lui était, jusqu’alors, difficile à s’y accommoder. Des performances qui lui ont valu d’être élu le joueur du mois par les supporters de Brest et qui ne sont pas passées inaperçues pour son entraîneur, le franco-arménien, Michel Der Zakarian.

Questionné sur l’avenir de son joueur le plus en forme de la fin de saison, Zakarian a confirmé les discussions entre le club de Brest et le joueur algérien, « c’est un joueur talentueux, de notre part, on aimerait qu’il reste avec nous pour l’entame de la saison prochaine, on verra comment les discussions vont avancer. » dit-il lors de la conférence de presse d’avant match face aux Girondins de Bordeaux.

Le meilleur pour la fin, le mieux est à venir

Courtisé par des clubs de nombreux clubs, Youcef Belaïli laisse planer le suspense quant à son avenir avec le club rouge et blanc.

Lors d’une récente interview accordée au média Télégramme, le champion d’Afrique 2019 a donné un indice sur son futur, « Normalement, l’année prochaine je reste en Ligue 1 » explique-t-il. Une indication qui ouvre toutes les portes aux spéculations et qui s’aligne sur les déclarations de son agent, Hafid Belaili.

Pour l’instant, Youcef Belaïli est attendu lors du dernier match face aux bordelais pour le compte du dernier match du championnat français baptisé, Ligue 1 Uber Eats. Il devrait ensuite être présent pour le rassemblement de l’équipe d’Algérie pour préparer l’entrée en lisse des Fennecs en phase qualificative pour la prochaine coupe d’Afrique des nations.