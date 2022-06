Mercato : Islam Slimani dans le viseur d’un club qatari

Après une saison tourmentée durant laquelle l’international algérien, Islam Slimani, a été mis au placard par son entraîneur Ruben Amorim, le buteur historique de l’équipe d’Algérie est sur la sellette avec son club lusitanien du Sporting CP.

Malgré des bribes de fulgurances lors de certains matchs du championnat portugais, le retour d’Islam Slimani en terres portugaises ne devrait pas faire long feu. C’est ce qui attise les convoitises des clubs souhaitant s’attacher les services de l’attaquant de 33 ans.

Selon la chaîne qatarie d’Al-Kass, l’international algérien pourrait découvrir le championnat du Qatar très tôt que prévu. En effet, la chaîne annonce que le nom de Slimani se chuchoterait de plus en plus dans les couloirs d’un club pensionnaire de la première division du championnat local. Ainsi, « Al-Kass » relate l’intérêt du club d’Al-Gharafa qui souhaiterait s’accorder l’attaquant algérien dès cet été.

Le Mercato du club dohanais pourrait connaître l’arrivée d’un autre international algérien et vêtir des couleurs des Verts. Si l’opération Slimani se fait, l’ancien joueur du CR Belouizdad, rejoindrait son compatriote Yacine Brahimi. Ce dernier s’est engagé avec le club jaune et bleu de la capitale qatarie et pourrait donc peser dans le futur choix d’Islam Slimani.

Le meilleur choix ?

Depuis sa mésaventure avec son entraîneur en club, la valse des offres anime le quotidien du joueur.

Cependant, affichant une volonté sans cesse de rester compétitif en s’engageant avec des clubs du vieux continent, l’ultime décision quant au futur de Slimani ne pourrait être livré que par le principal intéressé.

Néanmoins, à la recherche d’un temps de jeu conséquent, Slimani privilégierait un club qui lui garantirait une place de titulaire quasiment actée.