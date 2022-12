Mercato hivernal : Zedadka prêté pour un nouveau club en France

En manque de temps de jeu avec la formation lilloise du LOSC, l’international algérien, Akim Zedadka, changera l’air pour la deuxième partie de la saison 2022/2023.

Ainsi, le latéral droit de l’équipe d’Algérie a rejoint la formation de l’AJ Auxerre. Ne bénéficiant pas de temps de jeu suffisant, Zedadka sera prêté à Auxerre pour les 6 mois à venir. Un prêt sans opinion d’achat qui permettra au jeune défenseur algérien d’étoffer ses qualités dans un autre club.

Le LOSC confirme le prêt d’Akim Zedadka (@AkimZed) à l’@AJA pour les six prochains mois. Bonne fin de saison à toi, Akim ! — LOSC (@losclive) December 9, 2022

Arrivé en provenance de Clermont Foot 63 l’été dernier, Akim Zedadka n’a pas réussi à confirmer sa place de titulaire indiscutable dans le 11 de l’entraîneur portugais, Paolo Fonseca.

Néanmoins, le prêt sans option d’achat atteste de la volonté de l’administration lilloise de garder le talent algérien au sein de l’équipe du nord de la France.

L’annonce du prêt a été faite sur les réseaux sociaux du club blanc et bleu, « L’AJA est heureuse d’annoncer l’arrivée, en qualité de joker, d’Akim Zedadka ! Le latéral droit algérien de 27 ans est prêté par le LOSC jusqu’à la fin de la saison. Il portera le n°13. » lit-on sur le site de l’AJ Auxerre.

🆕 𝐀𝐤𝐢𝐦 𝐙𝐞𝐝𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐥’𝐀𝐉𝐀 ! 🎉 Le latéral droit du @losclive est prêté au club jusqu’à la fin de saison. Plus d’infos 👉 https://t.co/p7gqzTAWPx Bienvenue à Auxerre @AkimZed ! 🔵⚪️#TeamAJA pic.twitter.com/8TL9seCcAn — AJ Auxerre (@AJA) December 9, 2022

Une deuxième partie de saison capitale pour les Algériens en Ligue 1

À l’approche de la fin de la Coupe du monde 2022, les regards des clubs professionnels en Europe se dirigent d’ores et déjà sur l’entame de la seconde partie de la saison 2022/2023. Championnat de plus en plus courtisé par les joueurs algériens, la Ligue 1 Uber Eats n’a pas livré tous ses secrets.

Ainsi, pour le retour du football de club, la formation Ajaccienne de l’AJ Ajaccio tentera de sortir de la zone de relégation. Les coéquipiers de l’international algérien, Youcef Belaïli affronteront l’équipe du SCO d’Angers le 28 décembre prochain. Un match qui oppressera Belaïli a son coéquipier en équipe d’Algérie, Nabil Bentaleb.

Annoncé sur le départ, Bentaleb pourrait disputer ses dernières rencontre avec la formation angevine du SCO. Dans la zone de relégation, on trouve la nouvelle équipe d’Akim Zedadka. En effet, pour se hisser loin de cette zone compromettante, les auxerrois viseront une victoire face à l’AS Monaco. Un match qui aura lieu le 28 décembre prochain.

La Ligue 1 Uber Eats reprendra ses droits pour le club de Brest lors de la rencontre des coéquipiers d’Islam Slimani face à l’équipe de Lyon. Un match qui s’annonce capital pour les Brestois face à l’ancienne équipe de Slimani.

Dans le haut du classement, la formation niçoise de l’OGC Nice disputera sa première rencontre pour le retour de la Ligue 1 face à la surprise de la saison, le RC Lens.

Les coéquipiers d’Hichem Boudaoui, Youcef Atal, Bilal Brahimi et Andy Delort sont dans l’obligation d’améliorer le classement de leur équipe s’ils espèrent participer à une compétition européenne la saison prochaine.

Finalement, l’international algérien, Adem Ounas affrontera l’équipe de Clermont avec sa formation nordiste de Lille. Un match que les Lillois devront remporter pour le bien de leur course aux premières places du tableau.