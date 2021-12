Mercato hivernal : Mahrez met fin aux rumeurs

Auteur d’une excellente performance et d’un grand jeu sur le terrain lors de chaque match avec sa sélection nationale, mais aussi avec son club anglais de Manchester, le capitaine des Verts Riyad Mahrez ne cesse ne briller et s’attirer les regards des plus grands clubs de l’Europe.

En effet, les rumeurs concernant le transfert de la star de Manchester City vers un autre club ne s’arrêtent jamais. Dernièrement, plusieurs médias ont rapporté que l’Algérien est dans le viseur du Paris Saint-Germain, ainsi que dans le centre d’intérêt du club catalan, le FC Barcelone.

Sur ce, l’Algérien est sorti de son silence et a répondu à toutes les interrogations de son public à propos de son avenir sportif, par le biais d’un live sur ses réseaux sociaux.

Mahrez met les points sur les « i »

« Je me sens bien avec Manchester City, et je ne pense pas que je manque quelque chose dans le club. Tout se passe bien », a fait savoir Mahrez.

En outre, le coéquipier de Youcef Belaili a mis fin aux rumeurs quant un éventuel déplacement au Barcelone lors du prochain mercato hivernal, en dévoilant : « jouer pour Barcelone ? Je ne pense pas à cette étape, et il n’y a rien pour me pousser à quitter Manchester City. »

Avec ces déclarations, Riyad Mahrez a éclairé le sujet de son avenir sportif avec Manchester City, notamment après la diffusion des grandes rumeurs par les médias sportifs français et espagnols. Ces derniers ont évoqué sa possibilité de quitter les Citizens, en raison que la star ne participe pas régulièrement comme titulaire dans les rencontres décisives de son club.