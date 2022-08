Mercato : Feghouli très proche de s’engager avec un nouveau club ?

Libre de tout engagement après la fin de son contrat, l’international algérien, Sofiane Feghouli, ne devrait pas quitter la ville turque d’Istanbul. Cependant, il évoluerait sous les couleurs d’un autre club stambouliote.

Ainsi, selon les informations de la presse du pays de l’Anatolie, le milieu de terrain algérien serait sur le point de finaliser les détails de contrat afin de rejoindre le club de Besiktas.

Loin des marches supérieures du podium, le club de Besiktas nourrit l’ambiance de reconstruire un effectif compétitif pour la saison qui arrive ; c’est ce qui ferait les affaires du joueur de l’équipe d’Algérie.

En effet, après une dernière saison moins prolifique et qui fût caractérisé par des conflits avec la direction du club de Galatasaray, Feghouli s’est accordé un bon de sortie et a mis fin à son aventure avec le club du GSK.

Selon les mêmes sources, l’agent du joueur algérien serait en négociations avancées avec la direction du club de Besiktas. Dans ce sens, la presse turque indique que Feghouli exige un salaire annuel de 2 millions d’euros.

Or, les dirigeants du club stambouliote de Besiktas ne se verraient pas s’aligner sur les prétentions salariales du joueur et propose, néanmoins, un revenu annuel de 1,5 million d’euros plus des bonus.

Retour sur le passage de Feghouli à Galatasaray

Après une seule saison de son transfert pour le club londonien de West Ham, Sofiane Feghouli a décidé de mettre un terme à son aventure anglaise. Joueur confirmé, Feghouli arrive en terres stambouliotes avec la conviction de marquer son passage à Galatasaray.

Cela ne tarde pas puisque le joueur remporte, avec son club, le titre du championnat turc en 2017/2018. Dans la lignée de ce succès, la saison de 2018/2019 a été l’occasion pour Feghouli et ses coéquipiers de regoûter à ce Graal pour la deuxième fois.

Le championnat dans la poche, la coupe turque faisait encore défaut au joueur de l’équipe d’Algérie. Lors de la même saison de 2018/2019, le club de Galatasaray s’accorde le doublé, Championnat-Coupe, qui permet au joueur algérien de remporter un 3ᵉ titre pour son passage en Turquie.

Avec le titre de la super coupe de Turquie, Sofiane Fegouli accomplit le tour des trophées nationaux en Turquie et remporte un triplet historique.

