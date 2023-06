Mercato été 2023 : le Bayen veut recruter Youcef Attal ?

Malgré ses blessures récurrentes, l’international algérien, Youcef Attal, garde une bonne côte sur le marché des transferts.

En effet, le Fennec serait dans le viseur d’un cador européen. Ainsi, selon les informations du journaliste allemand, Tobi Altschäffl, Attal serait l’un des latéraux que le Bayern Munich suit.

Estimée à 10 millions d’euros, la valeur marchande du latéral algérien de l’OGC Nice serait très motivante pour les dirigeants du club bavarois.

Bayern are watching Nice’s Youcef Atal (27). The Algerian is considered an alternative for the right-back position, though he’s not a concrete option as of now [ @altobelli13 , @cfbayern , Bayern-Insider] pic.twitter.com/POE6cIEB6b

Invité d’une émission sur une plateforme de podcast, le journaliste allemand a dit, « La liste des latéraux que Bayern Munich suit compte plusieurs joueurs. Le club de Munich a coché le nom de Youcef Attal dans cette liste », explique-t-il. Une information que le journal allemand, Bild, confirme.

En dépit de ses blessures à répétition, Attal entretient sa réputation de latéral talentueux qui pourrait afficher des performances grandioses s’il est épargné des pépins physiques.

Dans ce registre, le journaliste, Tobi Altschäffl, a ajouté, « Pour moi, l’Algérien Youcef Attal n’est pas la priorité du Bayen. Mais, ayant une large vision, les dirigeants du club le plus titré d’Allemagne pourraient tenter de le signer, car il a une bonne valeur sur le marché des transferts », dit-il.

Alors que la tendance du Mercato estival de 2023 n’est autre que le championnat saoudien, les internationaux algériens pourraient passer un cap lors de cette fenêtre des transferts.

En effet, au cours des premières heures du Mercato, l’international algérien, Ramy Bensebaini, a rejoint le club allemand du Borussia Dortmund. Une signature qui permettra au natif de Constantine de découvrir un club d’un standing plus haut et qui est devenu une valeur sûre en Europe.

Official, confirmed. Ramy Bensebaini has joined Borussia Dortmund on free transfer from ‘Gladbach. 🟡⚫️ #BVB

Bensebaini will be the replacement for Raphael Guerreiro who left the club and remains in Bayern and Atlético lists.

Here Bensebaini with his agent Hasan Cetinkaya. pic.twitter.com/3F8HIVoTf6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023