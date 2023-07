Mercato estival, début de la saison 2023/2024 : la FAF dévoile les dates

La fédération algérienne de football a communiqué la date du début de la saison 2023/2024. Idem pour la période d’enregistrement des joueurs lors du mercato estival.

La saison en Algérie s’est achevée tardivement en raison des multiples reports des matchs, due à la participation des représentants algériens dans les compétitions continentale ainsi que les stages de la sélection nationale A’ en prévision du CHAN-2022. Ce fut, peut-être, la saison la plus longue de l’histoire de l’Algérie puisqu’elle aura duré onze mois.

Face à cette situation, la fédération algérienne de football a été contrainte de repousser le début du prochain exercice 2023/2024. En effet, ce sera pour vendredi 15 et samedi 16 septembre 2023 pour les clubs de la Ligue 1.

Quant à la Ligue 2, le coup d’envoi est prévu les vendredi 22 et samedi 23 septembre 2023. Rappelons que le HB Chleghoum-Laid et le RC Arba ont été relégués en Ligue 2, tandis que l’ES Ben Aknoun et l’US Souf sont les nouveaux promus de la Ligue 1.

Quand l’ouverture du mercato estival en Algérie ?

La fédération algérienne de football a également communiqué la date de l’ouverture du mercato estival en Algérie. En effet, les clubs algériens peuvent enregistrer leurs nouveaux joueurs à partir d’aujourd’hui, lundi le 17 juillet. La plateforme « TMS » est désormais opérationnelle.

⚽ À LIRE AUSSI : Scandale Ligue 1 : un hors-jeu imaginaire sauve le Paradou, mais enfonce l’USB et le RCA

Ce sera aussi le cas pour les clubs de la Ligue 2. La période d’enregistrement s’étalera jusqu’en 10 septembre 2023.