Mercato estival 2023 : entre défis et découvertes, les transferts les plus marquants des algériens

Lors de cette fenêtre estivale des transferts, beaucoup de joueurs algériens ont changé d’air en rejoignant de nouveaux clubs. En Europe comme en Amérique ou encore dans les pays du Golfe, les joueurs algériens ont été courtisés partout.

En Italie, l’international algérien, Houssem Aouar défendra les couleurs du club de la louve, l’AS Rome jusqu’en juin 2028. La nouvelle aventure de l’ancien de l’Olympique Lyonnais s’annonce de bon augure avec le club de la ville éternelle.

De son côté, le défenseur de l’équipe d’Algérie, Ramy Bensebaini, a fait cap sur la ville de Dortmund dans le nord de la Westphalie et a rejoint le mythique club du BVB. Un transfert qui permettra au natif de Constantine de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions.

Aux Pays-Bas, les vœux du milieu de terrain algérien, Ramiz Zerrouki, ont été exaucés avec sa signature pour le club de Rotterdam, Feyenoord.

En Anatolie, l’international algérien, Mahdi Abid s’est engagé avec le club stambouliote de Basaksehir. Il évoluera désormais avec son compatriote, Ahmed Touba.

En MLS, un Algérien porte à présent les couleurs d’un célèbre club américain. En effet, l’attaquant Monsef Bakrar a singé un contrat avec le club new-yorkais de New York City FC. Une aventure originale pour le setifien de 22 ans.

Si l’attaquant algérien, Hilal Soudani a quitté le club saoudien de Damac pour rejoindre la formation slovène de Maribor, beaucoup d’autres joueurs de l’équipe d’Algérie évoluera désormais dans ce championnat qui rafle tout lors de cette fenêtre des transferts.

Et c’est Riyad Mahrez qui a rejoint l’aventure saoudienne en signant pour le club d’Al-Ahli jusqu’en juin 2027. Mahrez ne sera pas dépaysé en Arabie, car il rencontrera, outre des stars du ballon rond mondial, ses deux compatriotes, Amir Sayoud, fraîchement arrivé à Al Raed, et Farid Chaal qui a rejoint la formation d’Al Nedjma.

Au Qatar, c’est Andy Delort qui a rejoint le club d’Umm Salal. Il portera le maillot du club local avec son compatriote, Victor Lekhal.

Finalement, en Algérie, l’ancien défenseur international, Djamel Benlamri s’est engagé avec la formation du MCA. Le club Mouloudéen a réuni à faire signer, entre autres, le prometteur attaquant algérien, Muslim Anatof.

The native of Tindouf, Meslem Anatof, 17 years old & announced as a talent of the future, signed today at MC Alger.

The player was presented & visited the facilities of the club’s New Training Center & the new stadium of MC Alger pic.twitter.com/i4vgxv7RyZ

— Algeria Project Stadiums (@NewStadiumsDZ) July 27, 2023