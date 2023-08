Mercato estival 2023 : Bentaleb rejoint Ounas et signe au LOSC

Nabil Bentaleb, le milieu de terrain algérien âgé de 28 ans, a finalement quitté son équipe pour intégrer les rangs du LOSC. Le club du nord de la France a annoncé en ce lundi l’acquisition du milieu de terrain en provenance d’Angers, pour une durée de trois saisons.

Il est à noter que l’annonce de cet accord avec Bentaleb avait été reportée d’environ un mois en raison de problèmes de santé ayant empêché le joueur de passer la visite médicale requise. D’après l’Equipe, la situation était suffisamment préoccupante pour que le LOSC fasse appel à l’expertise consultative d’un groupe d’experts de la FFF.

L’international algérien, ayant à son actif 43 sélections et 5 buts, a subi de nouveaux examens jeudi dernier. Les résultats ont été favorables, apaisant ainsi les inquiétudes et concluant de manière positive cette affaire.

Le transfert serait estimé à 4,5 millions d’euros, et cette opération a pris son temps, car la commission médicale de la Ligue devait approuver le transfert, qui finalement aboutit lors des phases finales.

Bentaleb rejoint un coéquipier algérien qui brille actuellement au LOSC

L’international algérien Adam Ounas avait récemment conduit son équipe de Lille à sa toute première victoire de la saison en Ligue 1. Lors de la rencontre contre Nantes, qui s’est déroulé le dimanche 20 août, Ounas a été l’auteur d’une entrée de jeu impressionnante.

Le joueur des Verts est entré sur le terrain en tant que remplaçant à la 70e minute de ce match de la deuxième journée de Ligue 1. Cette performance vient après le match nul lors de la première journée contre Nice.

Ounas a joué un rôle décisif dans ce match en inscrivant le deuxième but pour son équipe, marquant ainsi son premier but de la saison. Son accomplissement à la 90+4e minute a créé un écart et assuré les trois points aux joueurs de Lille.