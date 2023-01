Mercato d’hiver : un cador espagnol rentre en course pour Bensebaini

A six mois de la fin de son contrat, Ramy Bensebaini est plus que jamais proche de quitter le Borussia Mönchengladbach. En plus de Borussia Dortmund, l’Olympique de Marseille ou l’Inter de Milan et la Juventus, un club espagnol est rentré en course pour s’offrir les services du latéral gauche de la sélection nationale.

Libre de tout engagement à partir de l’été 2023, Ramy Bensebaini refuse toujours de prolonger son contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Et pourtant, il a été approché par la direction de son club pour rempiler. Il faut dire que plusieurs clubs européens suivent de près l’évolution des négociations entre l’international algérien et les responsables de son club. Un joueur qui attise les convoitises, notamment après avoir réalisé un début de saison remarquable.

Visiblement, le latéral gauche de la sélection nationale voudrait tenter une nouvelle expérience dans un club plus huppé. Il ne manque pas d’ailleurs d’offres. En effet, plusieurs clubs de différents championnats s’intéressent à lui. Le Borussia Dortmund en Allemagne, l’Olympique de Marseille en France ou encore l’Inter de Milan et la Juventus en Italie.

Aux dernières nouvelles, un club espagnol est rentré en course pour s’offrir l’international algérien.

Bensebaini, destination l’Atlético Madrid ?

Selon le média espagnol spécialisé « AS », il s’agit de l’Atlético Madrid. En effet, ce dernier s’intéresse sérieusement aux services de Ramy Bensebaini. Ce dernier, est entrain de réaliser un parcours remarquable, avec 14 matchs et 5 buts.

Selon la même source, le club madrilène va remanier son effectif en prévision de la saison prochaine 2023/2024. Il va recruter de nouveaux joueurs et l’international algérien fait parti de ses cibles.

Si l’Atlético Madrid a jeté son dévolu sur le natif de Constantine, c’est aussi en raison de sa situation contractuelle. En effet, son contrat arrivera à son terme l’été prochain, ce qui va faciliter les négociations entre les deux parties.

Il est utile à signaler que Ramy Bensebaini pourra s’engager avec un nouveau club cet hiver et le rejoindre l’été prochain. La FIFA autorise aux joueurs de signer avec un nouveau club à six mois de la fin de leur contrat.