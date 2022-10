Mercato d’hiver: un cador allemand revient à la charge pour Bensebaini

L’avenir de Ramy Bensebaini continue à faire l’actualité dans son club Borussia Mönchengladbach. N’ayant toujours pas prolonger son contrat, le latéral gauche de la sélection nationale attise les convoitises. En plus de l’Inter de Milan et la Juventus, un cador allemand revient à la charge pour s’offrir le joueur.

Libre de tout engagement à partir de l’été 2023, Ramy Bensebaini refuse toujours de prolonger son contrat avec le Borussia Mönchegladbach. Et pourtant, il a été approché par la direction de son club pour rempiler. « A mon avis, on leur a fait la meilleure offre par rapport aux moyens financiers du club ». Révèle le directeur sportif du club allemand, Roland Virkus, à « Sport Bild », concernant le dossier de la prolongation du contrat de Bensebaini et son coéquipier Thuram.

Il faut dire que plusieurs clubs européens suivent de près l’évolution des négociations entre l’international algérien et les responsables de son club. On cite notamment l’Inter de Milan et la Juventus. Ce n’est pas tout puisque un cador allemand revient à la charge pour s’offrir le joueur.

Ramy à Borussia Dortmund pour 12 millions d’Euro ?

En effet, il s’agit de Borussia Dortmund. A la recherche d’un bon latéral gauche de métier, il a jeté son dévolu sur le natif de Constantine.

Selon le média allemand « Ruhr Nachrichten », le club en question est entrain de faire des efforts pour engager Bensebaini lors du prochain mercato hivernal. A cet effet, les responsables de Dortmund comptent proposer une somme de 12 millions d’Euro à leurs homologues de Mönchengladbach, ajoute la même source. Ces derniers ne devraient pas décliner l’offre, étant donné qu’ils veulent bénéficier financièrement du transfert de Ramy à quelques mois de la fin de son contrat.

Ainsi, ça reste très envisageable pour que le l’arrière latéral gauche en question rejoigne un club plus ambitieux l’hiver prochain. Il est à rappeler que ce n’est pas la première fois que Borussia Dortmund s’intéresse au joueur. La fin de la saison écoulée, il s’est manifesté pour le recruter, mais la piste s’était vite refroidie.