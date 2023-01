Mercato d’hiver : OGC Nice – Delort, le torchon brûle

Apparemment, Andy Delort est entrain de faire du « forcing » pour quitter l’OGC Nice cet hiver. Ayant fait l’impasse sur la séance de la reprise, la direction du club devrait le sanctionner. Le torchon brûle entre les deux parties.

Andy Delort est plus que jamais proche de quitter l’OGC Nice. Il devrait lever le camp du côté de la Côte d’Azur cet hiver. La raison ? C’est tout simplement pour un désaccord financier. En effet, le média en question indique que le joueur est déçu de la direction de son club qui n’a pas tenu sa promesse de lui accorder une revalorisation salariale, comme convenu entre les deux parties.

Et pourtant buteur et passeur face à Montpellier, l’attaquant international algérien a été écarté du match qui le suivait face à Reims. « C’était mon choix parce que je pense qu’il n’était pas focalisé sur ce match et pour le bien du groupe, j’avais besoin de joueurs qui étaient à 100% concernés. Ça ne change rien à Andy, à ma relation avec Andy, au contrat d’Andy avec le club. C’est une décision d’un entraîneur pour son groupe ». Confia l’entraineur niçois Didier Digard après le match face à Reims (0-0).

Delort sera-t-il sanctionné ?

Afin d’exprimer son mécontentement de sa dernière mise à l’écart, Andy Delort a fait l’impasse sur la séance de la reprise qui a eu lieu ce matin, rapporte le média régional « Nice Matin ». C’est aussi une façon par laquelle il veut faire du « forcing » pour quitter les « Aiglons » cet hiver.

Selon la même source, la direction niçoise ne va pas tolérer cette absence « non-autorisée ». En effet, elle va sanctionner le joueur. Visiblement, le torchon brûle entre les deux parties. L’attaquant des Verts est plus que jamais proche d’un départ.

A rappeler qu’Andy Delort est proche de rejoindre le FC Nantes. On parle d’un accord avec l’OGC Nice pour une somme de 6 millions d’Euros. Seulement, le club de la Côte d’Azur ne veut pas accorder un bon de sortie à son attaquant tant qu’il n’a pas encore assuré l’arrivée de son successeur.