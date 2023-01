Mercato d’hiver : le signal fort de Bentaleb pour revenir à Lille

En s’imposant comme titulaire indiscutable au SCO Angers, Nabil Bentaleb suscite l’admiration de plusieurs recruteurs. Mais le milieu de terrain international voudrait revenir au LOSC Lille, son club formateur.

Après un passage raté à Newcastel United, sous forme de prêt de deux saisons du Schalke 04, Nabil Bentaleb était revenu en championnat français l’été dernier pour rebondir. C’est au SCO Angers qu’il a opté. Pour le moment, tout se passe bien pour le milieu de terrain de 28 ans. Il commence à retrouver son meilleur niveau et pu s’imposer comme un élément important au sein de son équipe. Mieux, il est revenu en sélection nationale par la plus grande porte depuis le mois de septembre dernier.

Ses bonnes performances avec le SCO Angers ne sont pas passées inaperçues. En effet, il attise les convoitises de plusieurs clubs de la Ligue 1 Uber Eats. Il faut dire qu’il pourrait partir cet hiver pour rejoindre un club ayant des ambitions sportives plus hautes. Et face à la crise financière qui secoue le club, la direction d’Angers pourrait lui accorder un bon de sortie.

Bentaleb de retour à Lille cet hiver ?

Mais visiblement, le cœur du milieu de terrain international bat pour le LOSC Lille. En effet, et dans une interview accordée à « La Voix du Nord », il n’a pas caché d’exprimer son souhait de revenir à son club formateur.

« Le LOSC Lille est mon club de cœur… J’apprécie Lille tout particulièrement, d’autant plus que ma famille est sur place. J’y ai été formé et j’ai encore de bons contacts avec les formateurs. ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Je ne vais pas mentir, il y a eu de l’intérêt au cours de l’été mais ce n’était pas le bon timing. Les planètes n’étaient pas alignées. Toute ma famille est à Lille…Quand j’avais quitté la France et depuis un an que je suis revenu, je m’y plais. Quand j’ai l’opportunité, je reviens à Lille. C’est une ville que j’affectionne particulièrement, où j’ai tous mes repères. On n’est jamais aussi bien que chez soi ».